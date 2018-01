NOTIZIE

Stasera in TV 15 gennaio: La morte ti fa bella, Meryl Streep vs Goldie Hawn

15.01.2018





Il film. Il film racconta l'ossessione di due donne, Streep e Hawn, nemiche e rivali, per rimanere eternamente giovani e così conquistare per sempre il cuore di Ernest (Bruce Willis). Cosa saranno disposte a fare per essere belle per sempre?



Quale sarà il prezzo da pagare? In una splendida riflessione su cosa garantisca fedeltà e rispetto all'interno di una coppia, il regista di Ritorno al futuro mescola horror e commedia e grande cura degli effetti speciali - al punto da vincere un Oscar - usando proprio quei codici estetici, salvo ribaltarli nel corso del film, tipici della moda e del linguaggio pubblicitario.



Dietro le quinte. Il film ebbe in un primo momento un finale alternativo più buonista poi sostituito da uno maggiormente in linea con il tono da black comedy della pellicola.



La scena da antologia. L'entrata in scena di Isabella Rossellini nei panni di una diavolessa dalle motivazioni molto convincenti.



I premi. Oscar per i Migliori effetti speciali.



Perché vederlo. Per ridere e riflettere con una commedia davvero nera.



Dove e quando. Lunedì 15 gennaio alle ore 23:45 su Rete 4.