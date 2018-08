NOTIZIE

Stasera in TV 15 agosto: Ferragosto con Cercasi amore per la fine del mondo

Cercasi amore per la fine del mondo offre proprio questo: un asteroide che sta per schiantarsi sul pianeta e due protagonisti (

Per realizzare un film d’amore in grado di essere ricordato bisogna sforzarsi di avere personaggi interessanti e una cornice un po’ diversa dal solito.offre proprio questo: un asteroide che sta per schiantarsi sul pianeta e due protagonisti ( Keira Knightley Steve Carell ) che s’innamorano alla fine dei loro giorni. Un film imperfetto ma interessante, che torna in TV a ferragosto, in prima serata.

Il film: La Terra ha solo tre settimane di vita, dopodiché l'asteroide Matilda impatterà sul pianeta decretandone la distruzione totale. Dodge (Carell), un assicuratore abbandonato dalla moglie, ha un unico desiderio: rivedere Olivia il suo amore di gioventù. Mentre l'umanità si dirige verso la catastrofe con tumulti e saccheggi, Dodge incontra Penny (Knightley), una giovane vicina di casa disperata perché non ha più tempo per raggiungere i famigliari in Gran Bretagna. I due si mettono in viaggio con la reciproca promessa di aiutarsi a vicenda.



Dietro le quinte: Uscito nei cinema nel 2012, Cercasi amore per la fine del mondo è diretto da Lorene Scafaria, sceneggiatrice qui al suo debutto in regia. Aveva precedentemente scritto il delizioso e altrettanto folle : Uscito nei cinema nel 2012, Cercasi amore per la fine del mondo è diretto da, sceneggiatrice qui al suo debutto in regia. Aveva precedentemente scritto il delizioso e altrettanto folle Nick e Norah – Tutto accadde in una notte . La Scafaria voleva raccontare la storia di un uomo che si innamora di una donna ma non ha tempo a disposizione. La regista si è basata anche sulla sua esperienza personale durante gli attacchi dell’11 settembre: all’epoca si era da poco trasferita da New York a Los Angeles, e ha subito ripreso i contatti con vecchi amici dall’altra parte della nazione. La regista ha poi riflettuto su quanto sia interessante il collegamento tra eventi catastrofici e rapporti umani.



: Perché non è il solito film d’amore. E perché l’ambientazione apocalittica con la follia che regna sovrana in mezzo ai protagonisti contribuisce a non farlo dimenticare. Seppur tutt’altro che perfetto (si poteva spingere di più sia sul lato sentimentale sia su quello catastrofico) è comunque la dimostrazione della versatilità di Steve Carell (troppo spesso prigioniero di ruoli comici): da lì a poco avrebbe lasciato il segno interpretando Foxcatcher

La scena da antologia: Senza dubbio il finale che evita qualsiasi previsione.

Dove e quando: Cercasi amore per la fine del mondo sarà trasmesso alle 21.10 su La5, canale 30 del digitale terrestre.