Stasera in TV 14 settembre: sexy e horribile La Terza Madre di Dario Argento và oltre il vintage

Dopo 27 anni Dario Argento torna alle (sue) origini e decide di chiudere laandando a risvegliare la temibile. Sono lei e sua figlia Asia le protagoniste di La Terza Madre , film presentato in anteprima ai Festival di Toronto prima e di Roma poi.Sarah Mandy ( Asia Argento ), una studentessa americana dotata di facoltà paranormali, apre accidentalmente un'urna, liberando lo spaventoso potere della Mater Lacrimarum (Moran Atias). L'energia demoniaca sprigionata scatena un'epidemia di violenza e suicidi a Roma, e le streghe di tutto il mondo si danno appuntamento nella città eterna per rendere omaggio alla "Madre delle lacrime", decisa a raccogliere intorno a se un nuovo esercito. Sarah cercherà di scoprire la verità e di fermare il Male, in una drammatica resa dei conti, grazie ai suoi poteri.Nel momento in cui tutti parlano del remake di Suspiria di Luca Guadagnino , vale la pena ricordare che proprio dal libroil regista romano trovò l'ispirazione del progetto di questo film e della Trilogia intera. Interessante il fatto che il teaser trailer del film venne inizialmente distribuito al cinema prima del Grindhouse - A prova di morte di Quentin Tarantino. Gli appassionati di Argento riconosceranno ilnella colonna sonora. E nella Mater Lacrimarum dei titoli di coda, scritta con Dani Filth, leader dei Cradle of Filth.Come resistere alla tentazione di chiudere un cerchio iniziato nel secolo precedente? Dopo Suspiria (1977) e Inferno (1980) - e le Matres Suspiriorum e Tenebrarum -, quello che aveva segnato il suo periodo d'oro. Gli anni '70 e '80 sono un riferimento preciso, ma difficile da ricreare, per quanto la grana grezza dell'opera e dello stile del regista finisca per fornire un risultato finale migliore delle ultime prove. Per il resto… in attesa della leggendaria Mater Lacrimarum, dimenticate la storia e godetevi l'Non sarà un momento da Storia del Cinema, tantomeno horror, ma i fan del regista romano e la maggior parte degli spettatori casuali non avranno certo dimenticato la sorpresa (o le risate?) deldi Sua Maestà Mater Lacrimarum Moran Atias