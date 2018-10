Stasera in TV 14 ottobre: Regali da uno sconosciuto - The Gift, il Dark Side di Jason Bateman & Co.

Intrigante esordio alla regia di un lungometraggio per Joel Edgerton (Star Wars, Zero Dark Thirty, Exodus, Bright), che in Regali da uno sconosciuto - The Gift sceglie per sé il ruolo dell'inquietante protagonista negativo di un thriller psicologico molto particolare, che ci offre anche la versione drammatica del sempre credibile Jason Bateman (qui affiancato da Rebecca Hall).Al centro del film la domanda: che cosa accadrebbe se qualcuno a cui in passato si è fatto del male ricomparisse dopo un incontro casuale? Simon (Jason Bateman) e Robyn (Rebecca Hall) sono una giovane coppia di sposi la cui vita procede tranquillamente fino a quando un incontro casuale con un conoscente di Simon getta la loro vita in una spirale di esperienze sconvolgenti. All'inizio Simon non riconosce Gordo (Joel Edgerton) ma, dopo una serie di incontri indesiderati e regali misteriosi dai significati inquietanti, un orribile segreto riemerge dal passato dopo oltre vent'anni. Quando scopre l’inquietante verità su ciò che è accaduto tra Simon e Gordo, Robyn comincia a porsi delle domande: quanto conosciamo realmente le persone più vicine a noi e ci si può davvero lasciare il passato alle spalle?Dell'esordio alla regia (ma sue sono anche la sceneggiatura e la produzione) di un interprete tanto noto e visibile come Joel Edgerton abbiamo detto, ma fu interessante il fatto che per non esserescelse di filmare le proprie scene come Gordo dopo le prime due settimane di riprese e concentrandole in soli sette giorni. Scelta oculata visto che un esperto comedefinì il prodotto finitoUn inquietante intromissione nella privacy dei protagonisti riesce a farci sentire invasi e a disagio, anche se non sempre in maniera equilibrata. La confusa linea di demarcazione tra un sincero e maldestro affetto o interesse e una possibile e pericolosa tendenza allo stalking è quella su cui si muove il film, che disegna una situazione banale nella sua normalità, di classismo e razzismi quotidiani, che finisce per scatenarecome i due protagonisti, costretti a una espiazione inutile e tardiva sulla strada verso ilImportante il riconoscimento diarrivato a Joel Edgerton dal, anche se nomination per il film, la sceneggiatura e l'interpretazione arrivarono anche da Central Ohio Film Critics Association, Directors Guild of America, Saturn Awards, Fangoria Chainsaw Awards ed Empire Awards.