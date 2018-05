Stasera in TV 14 maggio: Sotto accusa, il primo Oscar della carriera di Jodie Foster

NOTIZIE

Sotto accusa. Non è un film facile Sotto accusa.



Sia per i temi trattati sia per il periodo in cui è uscito, ossia fine anni ’90, quando Hollywood non si occupava con grande rilevanza di così forti temi sociali. Eppure le due attrici – Foster e Kelly McGillis – riuscirono a scavalcare un muro di indifferenza dell’industria cinematografica con questa pellicola dura e intensa tratta da un vero caso di violenza sessuale ai danni di una cameriera.



Il film. Per il film del 1988 la Foster riceverà il suo primo Oscar come attrice protagonista. Sotto accusa è diretto da Jodie Foster e



Per il film del 1988 la Foster riceverà il suo primo Oscar come attrice protagonista. Sotto accusa è diretto da Jonathan Kaplan con protagoniste Kelly McGillis nei panni di due donne, la vittima della violenza e il giudice chiamato a fare luce sul caso, che condurranno una battaglie legale e culturale per far condannare tre uomini colpevoli di uno stupro di gruppo e tutti i presenti che non sono intervenuti istigando il gruppo al feroce crimine. Prima però le due donne dovranno conoscersi da vicino e superare per prime tutti quei pregiudizi che hanno introiettato sulla maniera femminile di essere al mondo. Foster interpreta una cameriera combattiva, una donna fuori dalle regole a cui nessuno vuole credere perché single e con alcuni vizi conclamati. McGillis è la donna di legge che capisce non senza qualche difficoltà che il sistema penale americano stesso protegge i perpetratori di violenza e decide così di sfidarlo in prima persona. Un’ombra fu gettata fin da subito sul film visto che Kelly McGillis alla quale fu all’inizio offerto il ruolo principale di Sarah Tobias, rifiutò a causa di una violenza sessuale da lei stessa subita nel 1982.

Dietro le quinte. Per la Foster questo fu il film che rilanciò la sua carriera dopo la parentesi di star prodigio di spot pubblicitari e prodotti per l’infanzia targati Disney.

Perché vederlo. Performance dura e intensa di una grande stella come la Foster.

La scena da antologia. La scena in cui Sarah decide di tamponare un’auto dopo essere stata orribilmente presa in giro per la sua storia personale di violenza dal conducente del mezzo.

Dove e quando. Lunedì 14 maggio alle ore 21:10 su La7.