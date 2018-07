Stasera in TV 14 luglio - Arma letale, il classico d'azione è servito

NOTIZIE

Il film: Arma letale è il soprannome di Martin Riggs, un poliziotto che, reduce dal Vietnam e vedovo recente di una moglie adoratissima, ha ormai trasferito nella pistola il suo amore esclusivo, tanto è affascinato dalla morte e tanto spesso si trova alle soglie del suicidio e della follia. I suoi superiori lo mettono in addestramento sotto la guida del sergente Roger Murtaugh, afro-americano con moglie, figli ed un innato senso dell'ordine e della moderazione. Da prima in contrasto per caratteri e metodi operativi del tutto differenti, poco a poco si instaura fra i due un più comprensivo rapporto di collaborazione e amicizia. Insieme indagheranno su una spietata banda di trafficanti di droga, un caso che seguiranno dopo che una ragazza - Amanda, figlia di un commilitone di Roger durante la guerra - muore precipitando da un grattacielo, sotto effetto di droga.

Arma Letale è uno di quei film che basta vedere per pochi secondi per ritrovarsi ipnotizzati, incollati allo schermo fino ai titoli di coda. Il classico action con Mel Gibson e Danny Glover, primo di una serie di quattro film, torna oggi in prima serata.

Dietro le quinte: Il ruolo di Martin Riggs era stato precedentemente offerto a Bruce Willis. Ma l'attore ha rifiutato. Allo stesso tempo il personaggio di John McClane in Die Hard - Trappola di cristallo era stato offerto a Gibson che a sua volta lo aveva rifiutato. Era il 1986 e un anno dopo Willis lanciava la sua carriera con il ruolo di McClane. Nove anni dopo Willis interpretava il terzo Die Hard, basato su una sceneggiatura inizialmente pensata come sequel di Arma letale.



Perché vederlo: Uno de capisaldi del cinema d'azione del ventesimo secolo, dove commedia, dramma e adrenalina camminano di pari passo. Trentuno anni dopo, Arma letale è ancora il migliore tra i buddy cop movies, quei film in cui due poliziotti (spesso un bianco e un nero) sono costretti a lavorare insieme e forgiano un'amicizia sul campo nonostante i caratteri opposti. Ma anche una grande riflessione sulla famiglia, sulle seconde occasioni e sul retaggio della guerra in Vietnam nella mente e nei cuori degli americani.



La scena da antologia: "tu sei veramente pazzo" - dice Murtaugh a Riggs dopo che il collega si è quasi suicidato davanti a lui. E' il primo vero momento di intimità tra i due personaggi, una scena totalmente drammatica che scava nella depressione di Riggs e allo stesso tempo in grado di strappare un sorriso. Una sequenza indimenticabile.