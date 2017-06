Stasera in TV 14 giugno: The Impossible, la forza di Ewan McGregor nella furia dello Tsunami 

Preparate i fazzoletti prima di addentrarvi tra catastrofi naturali realmente accadute e le reazioni di un padre che fa di tutto pur di mettere in salvo la propria famiglia. The Impossible è il film del 2012 diretto da Juan Antonio Bayona con protagonisti Ewan McGregor Naomi Watts nei panni di due genitori la cui famiglia vive la tragedia dello tsunami del 2004 nell'Oceano indiano.La pellicola è a metà tra il dramma e il survivor movie e offre un'inedita prospettiva sulla tragedia naturale che colpì le popolazioni dellaconciliando lo sguardo dei protagonisti del film con quello degli spettatori europei e americani che hanno potuto osservare la catastrofe solo da lontano. Il film è ispirato ad una vicenda realmente accaduta ad una famiglia spagnola.. La storia di una famiglia britannica residente in Giappone composta da Maria, Henry e i loro tre figli che cominciano le vacanze invernali in Thailandia, per trascorrere alcuni giorni in un paradiso tropicale. Ma la mattina del 26 dicembre, mentre la famiglia si rilassa in piscina dopo una notte trascorsa a festeggiare il Natale, arriva l'onda infinita dello tsunami. La famiglia viene dispersa in due parti, madri e padri separati insieme ai figli e durante tutta la pellicola essi cercheranno di ritrovarsi e sopravvivere in un paese devastato dalla catastrofe naturale.. La famiglia spagnola le cui vicende hanno ispirato il film è stata presente durante tutto il tempo delle riprese come consulente per il film. Inoltre la scena dell'arrivo dello tsunami poteva essere girata una sola volta per via del costo stratosferico degli effetti speciali.. Un dramma intenso che ci porta nel cuore della tragedia storica.. L'abbattersi dell'onda anomala sul tranquillo resort dove è ospite la famiglia Bennett.. Mercoledì 14 giugno alle ore 21:05 su Rai 4.