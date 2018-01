Stasera in TV 14 gennaio: La ragazza di fuoco Jennifer infiamma gli Hunger Games

Dopo l'exploit del primo film ( come dicemmo ), il film che consacròcome star di prima grandezza fu probabilmente il successivo Hunger Games: La ragazza di fuoco di Francis Lawrence , regista dei successivi e che presto rivedremo con la sua eroina nel prossimo Red Sparrow La ragazza di fuoco si apre con il ritorno a casa di Katniss e Peeta. La vittoria agli Hunger Games però vuol dire cambiare vita e abbandonare familiari e amici, per intraprendere il giro dei distretti, il cosiddetto "Tour di Victor". Lungo la strada Katniss percepisce che la ribellione sta montando, ma che il Capitol cerca ancora a tutti i costi di mantenere il controllo proprio mentre il Presidente Snow sta preparando la 75ª edizione dei giochi (The Quarter Quell), una gara che potrebbe cambiare per sempre le sorti della nazione di Panem.Il film dei quattro della saga ad averfu anche quello del quale almeno 48 minuti (incluse le sequenze nell'Arena) vennero girati con macchine. Un piacere per il regista, che già aveva vinto la concorrenza dei vari Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu, J.A. Bayona, David Cronenberg, Bennett Miller, Tomas Alfredson, Cary Fukunaga, Duncan Jones e Joe Cornish dopo la rinuncia di Gary Ross. Altrifurono Lindsay Lohan, che aveva espresso la volontà di interpretare la Johanna Mason di Jena Malone, ed Ed Sheeran, che aveva proposto - invano - ben tre canzoni per la colonna sonora. Il più deluso forse però fu. PS: Per chi fosse interessato, la maggior parte degli abiti indossati da Elizabeth Banks sono creazioni di Sarah Burton per il celebre marchio di Alexander McQueen.Gli, non banali in un action distopico tanto mainstream, spinsero il film verso il grande successo. Non da soli, certo, ma parlare dilegato a una ragazza tanto giovane e tanto bella fu in qualche forma un atto coraggioso. In fondo, si parla di. O, almeno, di un percorso che lì porti… Meno teso del precedente, forse, ma probabilmente più epico, questo capitolo secondo ci permette di godere di più dei. In definitiva, un episodio 'di passaggio' ricco di sequenze comunque notevoli.