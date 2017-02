Stasera in TV, 14 febbraio: i cioccolatini di Forrest Gump per San Valentino

"La vita è come una scatola di cioccolatini... non sai mai quello che ti capita": questa la frase simbolo - tra le varie - del Forrest Gump di Robert Zemeckis . Un capolavoro indiscusso che non a caso permise a Tom Hanks di vincere il secondo dei suoi Oscar e che ancora oggi resta un film imperdibile!Un uomo qualunque, che con il suo animo innocente finisce per rappresentare un'intera generazione. Partendo con un quoziente intellettivo sotto la media, Forrest, grazie alla caparbietà di sua madre, riesce no solo ad andare a scuola, ma a frequentare l'Università per meriti atletici, a conoscere Elvis Presley, il Presidente JFK, Lyndon Johnson, Richard Nixon, andrà in Vietnam come soldato, conoscerà la vera amicizia e il vero amore per la bella amica d'infanzia Jenny Curran.Come prevedibile, visto l'ampio successo, da subito si pensò a un sequel del film. Inizialmente rifiutato da Hanks, che successivamente accettò quelli di Toy Story e Il Codice da Vinci riaccendendo la speranza della produzione. Il cui(basato sull'omonimo romanzo di Winston Groom del 1995), però, continua a essere 'in via di sviluppo'… Curioso segnalare che le scene ambientate in Vietnam furono in realtà girate presso l'attuale Ocean Creek Golf Course di Fripp Island in South Carolina e che delle, una si trova nella città di Savannah, una allo Smithsonian Museum, due alla Paramount e una a una delle guardie di sicurezza del set (che continua a rifiutare le offerte di acquisto da parte degli appassionati, arrivate anche a mezzo milione di dollari).Forrest Gump entra di diritto nei grandi classici del cinema. Tom Hanks è da Premio Oscar nel ruolo di Forrest, in qualche modo lanella sua accezione più romantica. Puro e senza compromessi. Un personaggio che ci ha raccontato gli inganni e le contraddizioni della storia americana e tanti momenti chiave anche della nostra, del nostro mondo., come solo un grande film sa fare.Nella giornata degli innamorati non si può non scegliere la scena delcome lo definisce lui. E come potete vedere nel nostro video sui 60 anni di 'lacrime e risate' in occasione del compleanno di Tom Hanks Miglior film, Migliore Regia, Miglior attore protagonista, Migliore sceneggiatura non originale, Miglior montaggio e Migliori effetti speciali sono i. Meno ricchi, ma ugualmente ragguardevoli i bottini raccolti a Golden Globes e BAFTA, oltre a molti 'minori' (seppur importanti) e al nostro Ciak d'Oro.