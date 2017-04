Stasera in TV 14 aprile: Fast and Furious, il film da cui tutto ebbe inizio

Il regista Rob Cohen ebbe l'ispirazione per il film dopo aver letto un articolo di Vibe sulla scena delle corse illegali di New York, e dopo aver assistito a una simile gara a Los Angeles, una notte. Progettò dunque un film intitolato Redline, ma poi cambiò il titolo in The Fast and the Furious quando il dio dei B-movie Roger Corman vendette a Universal il titolo di un suo omonimo vecchio film del 1955. In realtà, Fast and Furious non ha niente a che spartire con quel film, ma è praticamente un remake non dichiarato di Point Break con le auto al posto delle tavole da surf. Le riprese si svolsero tutte nell'area metropolitana di Los Angeles, a differenza dei più recenti capitoli in cui la gang di Toretto viaggia sempre intorno al mondo. Questa è solo una delle differenze rispetto agli ultimi film. Rivisto oggi, Fast and Furious sembra quasi “realistico” al confronto, ma all'epoca fu un vero fenomeno, e incassò più di 200 milioni di dollari nel mondo a partire da un budget di 38 milioni.