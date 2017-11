Stasera in TV 13 novembre: Warrior, Tom Hardy contro Joel Edgerton sul ring

Nel 2011 gli attori Tom Hardy Joel Edgerton erano due volti abbastanza noti del cinema internazionale ma ancora non troppo famosi. Conperò il loro destino cambia per sempre.Con il regista Gavin O'Connor girano infatti questo dramma famigliare sullo sfondo delle MMA, Mixed Martial Arts, Arti Marziali Miste, che li fa notare di gran lunga al pubblico internazionale e agli Oscar del 2012 grazie anche alla nomination dicome Migliore attore non protagonista.Parliamo di una storia forte che racconta di una famiglia composta da tre uomini, Nolte, Hardy e Edgerton, che sostenuti da forti sentimenti e da solide credenze nell'amicizia trovano la loro rivalsa personale nell'affrontare durissimi combattimenti corpo a corpo che caratterizzano la disciplina sportiva.. Brendan, Tommy e Paddy sono rispettivamente il figlio maggiore, il figlio minore e il padre della famiglia Conlon. Sono tre uomini divisi da tanti anni di lontananza e di rancori mai affrontati. Quando Tommy torna a trovare il padre per chiedergli di allenarlo per competere in un durissimo campionato di MMA, questa sarà l'occasione per fare squadra di nuovo cercando di risolvere antichi dolori e vecchie rabbie. Warrior è quindi un film costruito su dinamiche padre-figlio ma non solo che mescola il dramma più puro con l'azione del cinema sportivo.. Il primo giorno di riprese l'intera crew tecnica ed artista accolse con una standing ovation la fine del primo ciak con protagonista Nick Nolte pur di sottolineare il talento dell'attore americano.. Un momento intimo e degno di nota del film è il confronto tra la moglie di Brendan e Brendan quando la donna scopre che il marito è tornato a lottare perché la famiglia ha bisogno di soldi.. Sport, adrenalina e grande recitazione tutte insieme.. Lunedì 13 novembre alle ore 23:32 su Rete 4.