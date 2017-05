Stasera in TV, 13 maggio: Il vizietto II - nel sequel si ride dell'Italia retrograda

Dopodel 1978, c'èdel 1980, il sequel ideale del film diche firma anche il secondo capitolo di quella che è ormai diventata una saga dedicata alla coppia omosex formata da Ugo Tognazzi Dopo che nel primo film abbiamo fatto la conoscenza del duo, in un ritratto intimo e tenero della quotidianità di coppia e dei pregiudizi che essa deve affrontare, nel secondo capitolo la sfida si fa doppia. Sì perché un conto è essere una coppia gay nella più libertina Saint Tropez, un conto è esserlo nell'Italia degli anni '80, terra di provenienza di Renato ().Questa volta la drag queene Renato dovranno confrontarsi con un paese retrogrado senza perdere l'umorismo di sempre. Il film, oltre a mantenere i toni ironici e la predilezione per le gag del primo capitolo, intreccia la trama con la comparsa di un piccolo mistero dal profilo poliziesco. Ma niente paura, la spassosa relazione tra Renato e Zazà, che tuttavia soffre i segni del tempo, non sarà in nessun modo messa in secondo piano.. Albin vuole dimostrare al suo amante Renato di essere ancora sexy. Nel maldestro tentativo di sedurre un uomo per ingelosire Renato, si trova suo malgrado coinvolto nell'omicidio di un altro uomo, il quale, con le ultime forze, consegna a Zazà un importante microfilm. Questo fatto metterà sulle tracce di Albin e Renato spie e poliziotti che costringeranno la coppia a fuggire in Italia, presso la famiglia di Renato. Visto il contesto retrogrado, Albin dovrà di nuovo travestirsi da donna e da moglie di Renato, come già fatto in Il vizietto, pur di non creare problemi all'interno della famiglia.. Il vizietto II è l'ultimo film della saga diretto da Molinaro, il successivo, Matrimonio con vizietto del 1985 sarà diretto da Georges Lautner.. Il primo incontro tra le donne della famiglia di Renato e Zazà. Quest'ultimo travestito da donna viene invitato, anzi obbligato, ad aiutare le altre donne della famiglia in cucina. Solo che Zazà non sarà molto a proprio agio nei panni della massaia di casa.. Sabato 13 maggio alle ore 21:10 su La7D.