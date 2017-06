Stasera in TV 13 giugno: 8 Mile, il biopic sulla vita turbolenta di Eminem

NOTIZIE

13.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Se nelle rime che ti hanno reso famoso parli di violenza efferata, di isolamento, di povertà, forse qualcuno di questi temi trova ampio posto nella tua biografia. Succede così per il, al secoloche decide di mettersi a nudo in 8 Mile , film del 2002 del regista scomparso Curtis Hanson ( Too Big to Fail - Il crollo dei giganti ) che racconta la vita del rapper prima di diventare famoso.è quindi sia un film molto personale, sia un lavoro capace di raccontare il personaggio e la cultura nella quale è immerso, quella dell'hip hop. 8 Mile fu lodato dalla critica per il ritratto puntuale del mondo dei rapper e per la colonna sonora, scritta dallo stesso Eminem che con il branovinse addirittura un Oscar.. Ambientato sul finire degli anni '90 a Detroit presso la 8 Mile Road, una strada malfamata della città che divide il quartiere bianco da quello nero, Jimmy Smith Jr. (Eminem), detto B-Rabbit, è uno dei pochi ragazzi bianchi che vivono nel quartiere nero che cerca di sfondare nel mondo dell'hip hop, ma deve fronteggiare la madre alcolizzata, il suo compagno Greg, la sua amata sorellina Lily e l'avviso di sfratto. Molto della trama del film è ispirato alla vera vita del rapper, dai problemi finanziari a quelli di alcol e droga al tema del razzismo nella cultura musicale hip hop e non solo. Nel cast Kim Basinger e la scomparsa. Il film fu la prima pellicola a vincere un Oscar per la colonna sonora con un brano rap. Eminem pur di interpretare il problematico Jimmy perse circa 10 chili.. Probabilmente la prima freestyle battle del film dove veniamo a conoscenza di uno dei cavalli di battaglia della cultura hip hop: la sfida a suon di rime su un palco davanti a un pubblico rumoroso.8 Mile è un film sulla cultura hip hop ben pensato e non riservato esclusivamente agli amanti del genere musicale.Oscar alla Miglior canzone con Lose Yourself, brano composto da Eminem, Jeff Bass e Louis Resto.Martedì 13 giugno alle ore 21:10 su Italia 2.