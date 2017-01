Stasera in TV, 13 gennaio: Il giovane favoloso, biopic con Elio Germano sulla vita di Leopardi

Il film. Il film è del 2014 ed è stato presentato in concorso alla 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. È un biopic classico dove il quid è aggiunto dall’interpretazione del bravo Elio Germano. La pellicola è stata quasi totalmente girata a Recanati con incursioni anche nelle città di Roma e Napoli e Firenze.

. Il film ha ricevuto ottimi incassi. Uscito in, nel primo fine settimana di programmazione in Italia il film ha incassato 1.413.416 euro, raggiungendo la più alta media copia per sala con 5.012 € e il secondo piazzamento al botteghino. La pellicola si caratterizza per un racconto con voce fuori campo che replica le parole liriche del poeta.