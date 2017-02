Stasera in TV, 13 febbraio: Cloud Atlas, sei storie delle sorelle Wachowski

Al cinema ma con racconti diversi, quasi episodici che hanno come minimo comune denominatore la riflessione sul destino e sull’esistenza, a volte sulla reincarnazione. Cloud Atlas dei fratelli Wachowski è un film del 2012 scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski e da Tom Tykwer.Tratto dal romanzo, è un viaggio fantascientifico in sei epoche diverse, tante sono le epoche dove è ambientato ciascun episodio del film, che tratta temi cari alla fantascienza come il peso del destino e la reincarnazione., avvocati, cloni, superstiti, ogni carattere del film fa una piccola rivoluzione nello spazio che gli è destinato. Un settimo periodo mai realizzato viene mostrato nel prologo e nell'epilogo del film. Ogni personaggio delle sei epoche possiede una voglia a, dettaglio che lega insieme tutti i protagonisti del film in un grande epopea collettiva.Ogni storia infatti è un riferimento a quella successiva nell’idea più grande che il destino di ciascun personaggio possa essere un qualcosa che segna il percorso esistenziale di quello successivo. Nel film recitano grandi star come Tom Hanks