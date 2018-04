Stasera in TV 13 aprile: Histoire d’O, Corinne Clery e il sadomaso prima di '50 sfumature'

NOTIZIE

Autore: Alessia Laudati



Va bene che non si tratta proprio di unche sfrutta il potere erotico della pratica sadomaso rendendolo digeribile alle masse con un po’ di romanticismo, ma Histoire d’O è un film ‘parente’ della saga cinematografica di '50 sfumature' sia per i temi trattati sia per la sua anima trasgressiva.Il film d’autore erotico diretto da Just Jaeckin e tratto dal romanzo omonimo dicon protagonistaè infatti un lavoro che tratta il tema del piacere e del dolore già nel lontano 1975. Il film usa un’interprete bellissima calcando la mano sulle scene più esplicite, che non vengono mai qui lasciate allusive ma descritte con l’uso di catene e frustrate vere, ed è un primo esempio di come trattare la praticaal cinema in maniera platinata.

Il film. Un soft porn a tutti gli effetti che con scene di sofferenze, di piacere unito a dolore e di nudo . Corinne Clery interpreta una fotografa che si fa schiava del suo amante e viene portata in un castello per scoprire con lui alcune pratiche erotiche estreme. Sarà da lì l’inizio di un viaggio nella sottomissione maschile e nel desiderio per la giovane donna chiamata semplicemente ‘O’.



Per lo spettatore invece, pur essendo il film avvolto da un’atmosfera glamour, curatissima nell’estetica, si tratta di un viaggio abbastanza trasgressivo nelle pratiche erotiche del bondage e del sadomaso. La Clery, qui al suo terzo film per il cinema ma primo da protagonista, viene lanciata come icona erotica d’oltralpe.



Dietro le quinte. Corinne fu la terza scelta come protagonista perché le due attrici precedenti rifiutarono il ruolo per via delle molte scene di nudo del film.

La scena da antologia. Un manipolo di donne si riunisce per alcune pratiche sadomaso. Tra queste c’è anche la Clery armata di frustino.

Perché vederlo. Un film erotico soft che ha però un suo sguardo d’autore.

Dove e quando. Venerdì 13 aprile alle ore 21:15 su Cielo.