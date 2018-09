Stasera in TV 12 settembre: Il ritorno dei folli antieroi di Suicide Squad

In attesa di sequel e spinoff , arriva in televisione il film più delirante e capace di produrre le conseguenze più clamorose nel DC Extended Universe. Il Suicide Squad di Zack Snyder prima e David Ayer poi (dopo l'abbandono del collega per il suicidio della figlia) divide:Di certo, dal quale potrebbero nascere costole interessanti…Mettete insieme un team dei più pericolosi Super Cattivi che possiate trovare nelle carceri del mondo, date loro il più fornito arsenale a disposizione del governo e mandateli in missione per sconfiggere un'entità insuperabile ed enigmatica. L'ufficiale dell'intelligence degli U.S.A., Amanda Waller ha convocato in gran segreto un gruppo di individui disperati e deprecabili che non hanno niente da perdere. Ad ogni modo, dopo aver fallito inevitabilmente la missione ed essersi resi conto di non essere stati scelti per avere successo quanto per la loro colpevolezza riconosciuta, pensate che i membri della Suicide Squad risolveranno la questione tentando ma rischiando la morte, oppure decideranno di dividersi e andare ognuno per la propria strada?Insieme a Wonder Woman , l'unico film del DCEU a non esser stato diretto da Zack Snyder, le molte riscritture e rimaneggiamenti di Suicide Squad hanno sicuramente lasciato il segno. Un problema che non dovrebbe porsi per, almeno a meno di sorprese… Si attendono i ritorni di Will Smith e Jared Leto ( ancora nei panni del Joker , in attesa dell' Origin Movie a lui dedicato e interpretato da Joaquin Phoenix ). Tra i prossimi progetti, nati da un film tanto discusso, ma a suo modo seminale, c'è anche il Gotham City Sirens di David Ayer , che dovrebbe mostrarci il ritorno degli affascinanti personaggi femminili visti e delle loro interpreti.Un film fatto di, lo definimmo… Un film folle, sin dalla sua progettazione e per personaggi e situazioni. Al quale sarà bene approcciarsi secondo questa direttrice. Anche senza essere necessariamente psicopatici. La difficile genesi ha sicuramente pesato - o aiutato? - in questo, ma alla finenon solo con la testa, anzi! Donne dominatrici e uno sviluppo costruito appositamente per farci perdere ogni equilibrio finiscono perTroppe, e spesso frammentarie, per scegliere in maniera sensata… Evitiamo dunque di rovinarvi la sorpresa per una volta e condividiamo con voi il rammarico per le("sei o sette differenti") a detta dello stesso Ayer. Riguardanti(che avremmo dovuto vedere litigare con la ex-moglie prima di incontrare Batman),(che veniva invitata a far parte della Task Force X da Amanda Waller),(che avrebbe dovuto avere una più ampia presentazione, poi tagliata per motivi di tempi),(che vomitava prima di saltare da un elicottero in caduta libera, per poi cibarsi di nuovo dei resti espulsi) e in molti, troppi casi il! Per non parlare delladi tutta la squadra prima del monologo di Deadshot (finita nel Trailer andato in onda durante gli MTV Movie Awards).Il Critics Choice Award di Margot Robbie, Miglior Attrice di un Action Movie, e i riconoscimenti al trucco di Alessandro Bertolazzi (agli Hollywood Makeup Artist and Hair Stylist Guild Awards) e alla colonna sonora si aggiunsero alle vittorie dei Golden Schmoes per il Film più sopravvalutato, l'attrice non protagonista (di nuovo la Robbie, accreditata anche del 'Best T&A', 'Tits and Ass', dell'anno)… ma niente in confronto alper il Miglior trucco a Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.