Stasera in TV 12 maggio: Johnny Depp è il papà di Peter Pan in Neverland - Un sogno per la vita

Regista poliedrico, Marc Forster deve molto al Neverland - Un sogno per la vita (Finding Neverland) con cui nel 2004 poté dirigere un cast composto, tra gli altri, da Johnny Depp (nel ruolo che lanciò la sua carriera). Adattamento più o meno fedele dellae della genesi del suo capolavoro Peter Pan, il film venne presentato Fuori Concorso alla 61ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.Londra 1904. Lo scrittore e drammaturgo James B. Barrie (Johnny Depp) è un genio letterario dei suoi tempi, ma non ne può più dei soliti vecchi temi. Inaspettatamente, trova ispirazione durante la passeggiata che fa ogni giorno per i giardini di Kensington. Lì incontra la famiglia Llewelyn Davies, quattro bambini orfani di bambini orfani di padre e la loro bella madre. Nonostante la disapprovazione della nonna dei bambini e il risentimento di sua moglie, Barrie fa amicizia con la famiglia. Trasforma i ragazzi nei ragazzi perduti dell'isola che non c'è. Dalle avventure elettrizzanti dell'infanzia scaturisce il capolavoro di Barrie, Peter Pan. Lo scetticismo iniziale della compagnia teatrale viene superato da Barrie, scioccando gli attori e facendoli lavorare con richieste e metodi inusuali. Ma sarà una tragica evoluzione a costringere lo scrittore, e le persone care, a capire cosa realmente significhi credere.Quasio non potettero occuparsi del progetto, stando al produttore Richard N. Gladstein: più di cinquanta! Un numero incredibile, ma che non dovette condizionare Marc Forster, in una delle sue migliori prove (dopo il precedente Monster's Ball e prima dei successivi Quantum of Solace e World War Z). Suo il merito della decisione di far recitare a Freddie Highmore una delle sue scene più difficili il secondo giorno di riprese, proprio perché i suoi più titolati e adulti compagni di lavoro potessero rendersi conto delle sue capacità e comportarsi di conseguenza con lui. La trovata funzionò tanto bene - e il giovane attore si dimostrò così bravo - che Depp lo volle come Charlie nel successivo film La fabbrica di cioccolato (2005).Uno, che con lungimiranza venne preferito al pur considerato Jim Carrey per il ruolo di J.M. Barrie, il film ha il merito di, dove pirati, avventure e cowboy lasciavano poco spazio ai problemi della vita reale. Non banalmente stucchevole l'overdose di amore e fantasia promessa, grazie all'interpretazione credibile di Johnny Depp, e alladei piccoli protagonisti.A incuriosire son sicuramente le 'dichiarate'- e cancellate - dal film dopo esser state 'battezzate' dallo stesso protagonista Johnny Depp, che a quanto pare disse a Forster che avrebbe finito per farne a meno sin dalla loro realizzazione sul set. Ma ancora di più è interessante rivedere il, e notare che tenga la mano nella giacca perché, essendosi tagliato un dito schiacciandoselo con una sedia su cui era seduto, il dottore gli aveva ordinato di tenere la mano a una altezza superiore a quella del cuore.Undici nomination ai, cinque aie sette agli, delle quali una trasformata in statuetta (quella per laa Jan A.P. Kaczmarek). Ma a parte il Santa Barbara International Film Festival che decretò la Miglior performance di Kate Winslet e il titolo di Miglior film per la famiglia dei Critics' Choice Movie Award, furono questi ultimi ee la Online Film & Television Association a sottolineare la Miglior performance giovanile (anche Miglior giovane attore, quindi) della rivelazione