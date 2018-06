Stasera in TV 12 giugno: i fratelli Manetti innamorati di Song' e Napule

All'ultima Mostra di Venezia il loro ultimo Ammore e Malavita vinse alcuni interessanti premi, ma il primo - e secondo molti migliore - excursus nella commedia musicale dei Manetti Bros. fu quello precedente, del 2013: Song'e Napule . A unire i due film anche la presenza diNapoli: Paco è un pianista diplomato al conservatorio, abile ma squattrinato. Così, grazie a una raccomandazione, riesce a entrare nella Polizia di Stato ed entra in servizio al deposito giudiziario. Almeno finché non incrocia sulla sua strada il commissario Cammarota, che gli propone una rischiosa missione sotto copertura: Paco dovrà entrare nella band di Lollo Love, amatissimo cantante neo-melodico chiamato a esibirsi al matrimonio del figlio di 'O Fantasma, feroce boss camorrista che nessuno ha mai visto in faccia. Lo scopo, ovviamente, è quello di sbattere finalmente 'O Fantasma dietro le sbarre…Il titolo Song'e Napule viene da una(condotta da Renato Marengo e Michael Pergolani) dedicata proprio alle nuove tendenze della canzone napoletana e neo-melodica. Ma i riferimenti sono numerosi anche ai poliziotteschi anni '70 , dei quali i registi sono veri fan. Tra gli interpreti si segnala la presenza di Franco Ricciardi, uno dei più noti cantanti della tradizione suddetta, e di Peppe Servillo degli(nel film il killer Ciro Serracane, come nel film del 2017 avevamo Raiz degli).Non una novità per i due fratelli romani una commedia su Napoli che si rifaccia alla sua tradizione musicale, ma probabilmente la migliore della loro carriera a quella cultura e alle nostre radici, esposte anche attraverso dinamiche narrative apparentemente non positive. Luci e ombre, pregi e difetti… e malcostumi, vari fanno da sfondo a una sorta di buddy movie incrociato con una love story. Ma lerestano sbiadite e il rapporto amicale tra Alessandro Roja Giampaolo Morelli prende il sopravvento su tutto, restituendo un risultato che ricorda molte cose e nessuna, riuscendo a risultare