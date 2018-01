Stasera in Tv 12 gennaio: This Must Be the Place, Sean Penn diretto da Paolo sorrentino

NOTIZIE

12.01.2018 - Autore: La Redazione



Il primo film statunitense di Paolo Sorrentino non è un film americano dal punto di vista produttivo - il film è prodotto in Europa - o perché ha un attore come Sean Penn come protagonista. Il legame tra This Must Be the Place e l'America è più nella storia e nell'immaginario che nelle caratteristiche tecniche.Il film del 2011 è la prima pellicola in inglese del regista partenopeo ed esprime un lungo desiderio di volersi misurare con la dimensione del continente americano così come l'ha raccontata, anche, il cinema. Quindi ritroviamo una storia on the road, i grandi spazi delle highways, almeno nella seconda parte ambientata negli States, e tanti stereotipi sul Paese mai noiosi. Il film racconta il viaggio per gli Stati Uniti da nord a sud di una rockstar in pensione e depressa che va alla ricerca di un criminale nazista per vendicare la memoria del padre. Lo farà accompagnato da fobie, ossessioni e riscoperta dei legami profondi tra Europa e Americhe.. Sean Penn va in scena sempre truccato come il leader dei The Cure per raccontare uno dei temi più amati dal regista: il paradosso tra fama e insuccesso, tra ori e oblio. Cheyenne (Penn) è la rock star, celebre negli anni ottanta che ritroviamo oggi piena di paure e vezzi. Tutti lo trattano come fosse di cristallo. Sia la moglie Jane (McDormand) sia gli altri abitanti del suo piccolo mondo. Un giorno arriva la notizia che il padre sta morendo in America. Per Cheyenne sarà l'occasione di diventare grande fuori tempo massimo.Nel film ha grande spazio la colonna sonora dove vengono riproposti alcuni brani della band Talking Heads. Nel film compare nel ruolo di se stesso il musicista David Bryne, leader della band.L'esibizione live di David Bryne sulle note di This Must Be the Place, loro celebre hit degli anni ottanta.Premio della regia ecumenica a Cannes.Una commedia musicale e on the road molto godibile.Nella notte tra venerdì 12 gennaio e sabato 13 gennaio alle ore 00:30 su Rete 4.