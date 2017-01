Stasera in TV, 12 gennaio: Amici di letto con Mila Kunis e Justin Timberlake 

Il sesso senza implicazioni sentimentali o relazionali è la premessa dalla quale parte il film Amici di letto di Will Gluck . La commedia del 2011 con protagonisti Mila Kunis Justin Timberlake nei panni di due persone che iniziano una relazione fatta solo di sesso con premesse chiare per entrambi, non è però una cinica commedia sulTutt’altro. Il film è piuttosto una divertentedove si finisce proprio per parlare di sentimenti.