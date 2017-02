Stasera in TV, 12 febbraio: inizia la trilogia sui ricercatori ricercati di Smetto quando voglio

Le origini dellache oggi imperversa di nuovo nelle nostre sale , l'inizio di unache promette di porsi come un unicum piacevole nel panorama della nostra commedia: questo è molto altro è lo Smetto quando voglio di Sydney Sibilia , film che nel 2014 mise insiemein cerca di risposte 'alternative' alla crisi…Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all'università e viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L'idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste. Recluta i migliori tra i suoi ex colleghi, che nonostante le competenze vivono ormai tutti ai margini della società, facendo chi il benzinaio, chi il lavapiatti, chi il giocatore di poker. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno perfette per scalare la piramide malavitosa. Il successo è immediato e deflagrante, arrivano finalmente i soldi, il potere, le donne e il successo. Il problema sarà gestirli...Lungometraggio d'esordio - dopo promo e piccoli spot - per il regista, che dopo aver trovato l'idea giusta decise di. Attualmente 'in progress' con lo Smetto quando voglio - Masterclass da poco in sala (presentato dalla frase "La banda è tornata, e ora ha un nemico") e che si concluderà con lo Smetto quando voglio - Ad Honorem (laureando i nostri 'criminali da strapazzò come veri e propri malviventi?), come annunciato dalla tagline "Ogni saga ha una fine". Riguardo alla droga intorno al quale si sviluppa la vicenda, avendo come formula(per cui 3,4-metilenediossimetanfetamina, più nota come Ecstasy) è in realtà decisamente illegale. Per non esserlo non dovrebbe essere inserita nell'elenco ufficiale delle molecole illegali del Ministero della Salute.Sequenze semplici e ben scritte, personaggi comuni, non eccessivi o comunque in grado di rivelarsi nel corso dello sviluppo, loro e della vicenda, sono solo alcune delle frecce nell'arco di Sibilia in questo primo capitolo di una incredibile - e progettata sin dall'inizio - trilogia leggera del tutto italiana., ma dalle radici profonde e sfruttate con intelligenza e misura. Unache traspare in ogni momento, e che ha conquistato il pubblico, confermandosi nell'attuale sequel Smetto quando voglio - Masterclass In una trilogia (per quanto mancante ancora della conclusione) è difficile identificare e isolare una unica scena da ricordare, soprattutto in film così ricchi di situazioni comiche e di personaggi divertenti, ma forse è proprioa risultare immediatamente d'impatto e a dare esattamente il tono generale. E, in fondo, iimpegnati in un battibecco sul lavoro sono evidentemente 'figli' dell'idea originaria presentata da Sibilia al produttore Matteo Rovere, che gli aveva chiesto di scrivere un film nel 2010, arrivata dopo la lettura di un articolo suie nessun premio sono un record, in un certo senso. Per fortuna controbilanciato dai consolatoriper il Miglior produttore a Domenico Procacci e Matteo Rovere (con Rai Cinema) eper la Miglior commedia, oltre ai comunque graditiper la Rivelazione dell'anno (a Sydney Sibilia) e per il Miglior manifesto (a Federico Mauro). Divertente ricordare la vittoria deldel Reykjavík International Film Festival per la Miglior scoperta dell'anno.