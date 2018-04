Stasera in TV 12 aprile: Annie Parker, Samantha Morton e Helen Hunt contro il cancro e le istituzioni 

, personaggio realmente esistito a cui si ispira il film del 2013 con, è un po’della lotta contro il cancro per l’affermazione dell’insindacabile diritto alla salute. A interpretarla una divertente, intensa e convincente Samantha Morton , affiancata daQuest’ultima interpreta la scienziata che ne sostiene la lotta dal punto di vista della ricerca insieme a una serie di personaggi stralunati, ironici e commoventi che rendono il film un oggetto particolare da guardare con sentimento e ironia.

Samantha Morton è Annie, una donna che si ritrova ad avere un tumore al seno dopo aver già perso la sorella e la madre per la stessa malattia. Nonostante ciò i medici negano ogni legame con l’ereditarietà della malattia.Quando si ammala anche lei, la donna comincerà una lotta per veder affermata una verità scientifica aiutata da una scienziata determinata e ambiziosa. Il film è girato in maniera frammentata, discontinua, con due doppi piani sulle storie delle due donne battagliere, una goffa e curiosa, l’altra raffinata e altera ed è diretto dalla mano del direttore della fotografia e regista Steven Bernstein.