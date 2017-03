Stasera in TV, 11 marzo: Sangue e vampiri nel folle Dal tramonto all'alba di Rodriguez & Tarantino

L'avventura al Titty Twister, costruito su un antico tempio azteco, resta un unicum nel cinema moderno. E con essa il Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez , horror splatter nel quale la fantasia dello sceneggiatore Quentin Tarantino seppe infondere. E di fare la fortuna di, suo fratello sullo schermo.I fratelli Gecko, Seth (George Clooney) e Richard (Quentin Tarantino), due tra i criminali più pericolosi d'America, eseguono un'altro dei loro colpi. In un negozio lungo l'autostrada uccidono due persone, e poi si danno alla fuga attraverso il Texas. Devono passare il confine, entrare in Messico dove il boss Carlos li aspetta per offrire loro salvezza in cambio di una parte dell'ultimo bottino rapinato...Litri e litri di sangue, vennero usati per le scene con i vampiri… ma rigorosamente, per non incorrere negli strali della censura. Una delle tante trovate 'creative' di un film che non sarebbe mai stato lo stesso senza(arrivato al ruolo quasi per caso, per i forfait di Tim Roth, John Travolta, Michael Madsen, Steve Buscemi, e Christopher Walken) e(scelta per far diventare la 'Blonde Death' originaria un personaggio 'Latino'). E che non sembra potrà mai essere lo stesso, nonostante i due tentativi di lungometraggi successivi -- e la serie tv vista di recente In un certo senso, e un ottimo strumento per capire e conoscere le radici del cinema e della, qui (oltre che sceneggiatore) nel cast insieme a George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Michael Parks, Danny Trejo, Kelly Preston, Salma Hayek, molti di quali negli anni sono diventati veri 'feticci' del cinema del geniale regista di Knoxville., con spirito e trovate geniali, tra psicopatici, maniaci sessuali e mostri potreste ritrovarvi a godere dell'inatteso guilty pleasure di sentirvi particolarmente a vostro agio nel folle vortice del Titty Twister.L'entrata in scena della trentenne Salma Hayek è di quelle che non si dimenticano. Protagonista di una un marchio di fabbrica per la bella attrice messicana ) nei succinti panni di Santanico Pandemonium, una delle vampire più sexy della storia del cinema. Danza che per altro venne improvvisata dall'attrice, non esistendo una precisa coreografia, ma solo l'indicazione del regista a 'sentire la musica'.Come molti, non sono stati tanti i premi guadagnati da un film in grado di scatenare sequel e filiazioni, ma non si può negare che MTV Movie Awards e Saturn Awards non siano stati di ampie vedute nel concedere i loro premi per la Miglior performance rivelazione e il miglior attore a George Clooney (il film vinse anche il Saturn per il Miglior film horror dell'anno).