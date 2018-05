Stasera in TV 11 maggio: Il danno, Juliette Binoche e Jeremy Irons nel dramma erotico di Louis Malle 

L’amore fisico che travolge con le sue leggi dell’attrazione anche la normalità dei rapporti borghesi in politica, in famiglia e nella società. Il danno del 1992 è una pellicola sofisticata che si concentra sul raccontare la freddezza della borghesia inglese contrapposta al desiderio fisico travolgente e irrazionale di una passione impossibile tra un uomo e una donna.

in versione acqua e sapone e androgina e Jeremy Irons sempre con il broncio, sono due persone che non si potrebbero amare. Lei è la promessa sposa del figlio, lui un uomo sposato, ministro inglese di grande importanza e padre.Eppure la passione scoppia in un film erotico e drammatico tratto dal discusso libro scritto da Josephine Hart, che racconta dal lato femminile, l’impossibilità di sfuggire a un trauma passato, da quello maschile invece la tenerezza e il desiderio dell’attrazione fisica. Ci sono scene di nudo esplicite e realistiche ma non pornografiche, mentre nella volontà del regista di mantenere una certa sofisticatezza, certi momenti possono persino sembrare artificiosi. Eppure la coppia principale funziona con un grande squilibrio di bravura nei confronti di Jeremy Irons. Il danno è quello che la protagonista femminile si porta dietro in seguito a un tragico evento. Una ferita che compromette le relazioni future ma che causa anche una certa spregiudicatezza nel vivere rapporti morbosi e pericolosi.