Stasera in TV 11 gennaio: Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo 

C'è nostalgia nel voler parlare oggi di Chiedimi se sono felice , più che volontà di criticare il lavoro del celebre 'trio'. Sì perché il film del 2000 ha segnato la chiusura di una trilogia cinematografica e di una stagione artistica molto fortunata per il collettivo formato da Aldo, Giovanni e Giacomo.Un periodo dove i comici facevano ridere e portavano sullo schermo con successo di pubblico tutta quella maestranza teatrale e cabarettistica che avevano sperimentato prima di approdare alla sala buia. Uno stile fatto di semplicità, differenze regionali e amicizia. I film successivi purtroppo non hanno riscosso lo stesso entusiasmo e per questo oggi guardiamo con simpatia alla pellicola diretta da Massimo Venier Quarta pellicola del trio in ordine di uscita nella sale dopo Tre uomini e una gamba , Così è la vita e Tutti gli uomini del deficiente - pellicola corale della Gialappa's band - ma che si colloca per struttura più vicina ai due primi film del trio. Sia perché nella pellicola uno dei tre personaggi principali si innamora di sempre dello stesso personaggio interpretato da Marina Massironi, dopo che nei due film è toccato ad Aldo e a Giacomo, sia perché è in parte la storia di rivalsa di tre amici e aspiranti attori nei confronti della vita e del ruolo che la loro amicizia ha in questo processo.Uscito nelle sale il 15 dicembre del 2000, è riuscito a realizzare un incasso tra i maggiori in Italia di sempre; 28.458.894 gli euro totali guadagnati al box office.Il dialogo tra Aldo e Giacomo quando il primo critica una mossa non proprio corretta del secondo in uno scambio di battute molto irriverente.. Commedia di buoni sentimenti ben recitata e ben diretta.Giovedì 11 gennaio alle ore 21:20 su Italia 1.