Stasera in TV, 11 febbraio: Furia cieca e lo spadaccino cult di Rutger Hauer

Questa sera, Nove propone in prima serata un cult della filmografia di Rutger Hauer , un action movie anni '80 che ha appassionato generazioni. Ecco perché recuperare Furia cieca , sia che lo abbiate amato o che non lo abbiate mai visto.Nick Parker è un veterano del Vietnam che, dopo essere rimasto accecato dall'esplosione di un mortaio, viene accudito dagli abitanti di un villaggio e addestrato a diventare un abile spadaccino, capace di combattere usando gli altri sensi. Anni dopo, in America, Nick cerca di contattare il commilitone Frank Deveraux ma non riesce a trovarlo. Dopo averne salvato il figlio Billy, scopre che qualcuno sta cercando di rapirlo per fare pressione su Frank, costretto a produrre droga per un corrotto proprietario di casinò a Reno, in Nevada. Nick e Billy partono così per un viaggio alla volta di Reno, nel tentativo di salvare Frank.Il film è un libero remake di(1967), diciassettesimo film della saga del samurai cieco Zatoichi , un classico del cinema e della TV giapponese. Il progetto fu voluto da, attore che stava imparando a fare il produttore, grande fan di Zatoichi. Hauer fu addestrato per un mese da Lynn Manning, attore cieco che gli insegnò come muoversi per sembrare un cieco credibile. La regia venne affidata a Philip Noyce , grande artigiano ancora in attività (di recente ha diretto The Giver – Il mondo di Jonas, e ha anche diretto Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo). Nel cast troviamo anche Terry O'Quinn , futuro Locke della serie Lost.Perché è un B-movie perfetto, combina azione, violenza e umorismo in maniera impeccabile e usa al meglio Rutger Hauer, attore dall'enorme carisma e dal talento indiscusso. Il suo Nick Parker è uno dei ciechi più convincenti della storia del cinema, un eroe drammatico ma mai cupo, sempre capace di ribaltare le aspettative con il suo humour e la sua abilità con la spada.Il duello finale con l'assassino giapponese () nell'attico del cattivo è imperdibile per gli amanti delle arti marziali.Su Nove (canale 9), alle 21:15.