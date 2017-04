Stasera in TV, 11 aprile: Baarìa, l'amore e la storia d'Italia visti dalla Sicilia

Partire dagli uomini e dalle loro storie di quotidianità per descrivere 50 anni di storia d'Italia insieme a una violenta passione tra un uomo e una donna. Questo in estrema sintesi è il film del 2009 Baarìa , diretto da Giuseppe Tornatore e ambientato per intero nella città siciliana di Bagheria o Baarìa appunto in dialetto. La storia del film è una piccola epopea umana che copre l'arco che va dagli anni '30 agli '80 seguendo le vicende dei due protagonisti che non possono amarsi in libertà per via del divario economico che li separa. Sullo sfondo i tanti avvenimenti che si sono svolti in Italia in quegli anni e solo per dirne alcuni l'avvento del regime fascista e lo sbarco degli Alleati in. Racconto personale e impegno civile si mescolano in Baarìa. Il film racconta di Peppino Torrenuova ( Francesco Scianna ) e della sua lotta per uscire da una famiglia povera e disagiata attraverso diversi lavori e un vero e proprio colpo di fortuna. Affascinato dal Partito Comunista Italiano, il giovane abbraccia la professione politica e si innamora della coetanea Mannina ( Margareth Madè ), ma i genitori di lei non acconsentono alla loro unione per le precarie condizioni economiche della famiglia di Peppino e la costringono al fidanzamento con un altro uomo.. Il film ricevette alcune critiche perché Silvio Berlusconi, l'allora Presidente di Medusa, lo definì prima della proiezione in anteprima al Festival di Venezia, come un 'capolavoro'. Questo endorsement non piacque a buona parte della critica che poi accusò il film di una cattiva resa al botteghino. Tuttavia il film fu candidato ai. Per assistere a un grande ritratto umano dalle passioni forti e dalla grande complessità.Nel film è presente una rappresentazione di alcuni costumi tradizionali del tempo e dell'Italia. In questo senso è esemplare la scena della minigonna della figlia della coppia Mannina/Peppino che vorrebbe portare la minigonna come le sue coetanee ma si scontra con la volontà avversa del padre.. Martedì 11 aprile alle ore 21:15 su Rete 4.