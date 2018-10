Stasera in TV 10 ottobre: La vita del Mahatma Gandhi, il film che ha lanciato Ben Kingsley

, capace di trascendere la sua esperienza umana per assurgere a icona, se non a divinità, di certo a esempio. Un compito non facile rappresentarlo in un biopic, che nel Gandhi di Richard Attenborough scomparso circa cinque anni fa ) vediamo realizzato, e con successo. Un film e un soggetto che tutti dovrebbero conoscere, o riscoprire, e non solo per la grande interpretazione di Ben Kingsley , trentanovenne al suo(se non consideriamo il Fear Is the Key del 1973).Il film comincia con gli ultimi minuti della vita di Gandhi: il 30 gennaio 1948, a Nuova Delhi, il Mahatma si reca in un giardino per recitare preghiere accompagnato dai fedeli indù, ma tra questi vi è un giovane, Nathuram Godse, che gli si avvicina e lo uccide sparandogli tre colpi di pistola. Ai suoi funerali partecipano numerose persone, tra cui rappresentanti politici della società indiana e di altre nazioni, oltre che i suoi migliori amici Jawaharlal Nehru e Vallabhbhai Patel.Per prepararsi al ruolo, Ben Kingsley si trasferì in India per vivere in maniera il più possibile simile a Gandhi, ma prima di esser scelto (su consiglio del figlio del regista Michael e di Harold Pinter) a lui erano stati considerati John Hurt, Alec Guinness, Albert Finney, Peter Finch, Tom Courtney, Dirk Bogarde e Anthony Hopkins, il quale lo comunicò al padre che gli rispose:. Per girare la quale ci vollero ben. Tra gli aneddoti 'da set' si ricorda quando Attenborough, avendo la sensazione che ilsi stessero annoiando e distraendo, chiese al suo assistente David Tomblin di invitarli a riflettere sulla grandezza del personaggio e su cosa significasse quel momento, della sua morte, perché si concentrassero. Al ché Tomblin immediatamente urlo nel megafono: "Ascoltate tutti! Gandhi è morto, siete tutti tristi! Giriamo!".Uno dei pochi casi in cui vediamo realizzata una sorta di equilibrio tra gli aspetti sociali e politici, storici e umani del personaggio e del suo contesto di riferimento.- anche grazie a dettagli meno noti ai più - messa a disposizione degli spettatori, tappa dopo tappa, con coerenza, uno script attento e potente e una regia, soprattutto degli attori, davvero unica.Gli appassionati del film non ce ne vorranno, se utilizziamo questo spazio per segnalare un momento storico per tutti gli amanti della settima arte e non una delle tante splendide sequenze di un film da godere nel suo complesso: quello dell'entrata in scena di Daniel Day-Lewis . Quello che fu llo vide nei panni di uno dei giovani che insulta il Mahatma in SudAfrica mentre cammina.Per un film entrato nella Storia come questo, difficile enumerare tutti i riconoscimenti raccolti… Basti citare un numero imprecisato di Golden Globe, di BAFTA, di David di Donatello e Nastri d'Argento - oltre a quelli di circoli critici e festival minori - e soprattutto gli: Miglior film a Richard Attenborough, Migliore regia a Richard Attenborough, Miglior attore protagonista a Ben Kingsley, Migliore sceneggiatura originale a John Briley, Migliore fotografia a Billy Williams, Migliore scenografia a Stuart Craig, Robert W. Laing e Michael Seirton, Migliori costumi a John Mollo e Bhanu Athaiya, Miglior montaggio a John Bloom.