Stasera in TV, 10 marzo: Jennifer Aniston mamma artificiale in Due cuori e una provetta

La star di Friends si confronta con il tema della maternità artificiale. E lo fa con il suo stile, anzi con il suo talento comico, calandosi in una commedia commerciale che è sia romantica sia alquanto demenziale e che tratta il tema del come diventare madre senza per forza scegliere un compagno per la vita.L’attrice interpreta una donna alla ricerca di un figlio e non però di un padre o di un compagno, che sceglie a tavolino il candidato perfetto sulla base del corredo genetico e dell’aspetto fisico.Tuttavia a causa di un imprevisto il figlio partorito sarà generato da un papà diverso. Un amico innamorato segretamente e molto pasticcione.Proprio su questo tema, quello della razionalità della scelta genitoriale opposta al sentimento che essa quantomeno presupporrebbe, oltre che dello scambio di persona, la commedia fa un brutto scherzo alla protagonista trasformando il film, con una trama piena di equivoci, in una pellicola a suo modo romantica. Nel cast oltre Jennifer Aniston anche Jason Bateman