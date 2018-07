Stasera in TV 10 luglio, French Kiss, la romcom con Meg Ryan e Kevin Kline

Kate (Ryan) è un'americana in attesa di ricevere la cittadinanza canadese che decide di inseguire il fidanzato a Parigi, dove è emigrato e dove sembra averla dimenticata del tutto. Unico problema, un espediente comico ben studiato dal registae dallo sceneggiatore, è che la donna ha paura di viaggiare e soprattutto di prendere gli aerei. Partirà lo stesso e sul volo conoscerà un ladro ( Kevin Kline ) che proverà a manipolarla per trasportare in Europa una preziosa collana, salvo poi cambiare radicalmente idea sul ruolo di Kate nella propria vita. InFrench Kiss una coppia di bravissimi attori trova il proprio equilibrio in una commedia piena di humor, magari un po' datata ma ancora molto godibile.