Stasera in TV 10 giugno: The Tourist, Jolie e Depp a Venezia tra amore e pericoli

09.06.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Il film. Elise, una donna inglese, è seguita dalla polizia francese e da Scotland Yard per il suo legame con Alexander Pearce, suo amante che deve al fisco 744 milioni di sterline e, stando alle informazioni delle autorità, si sarebbe sottoposto a una plastica facciale. Su istruzioni di Pearce, Elise abborda Frank, un insegnante di matematica americano, e lo invita a stare nella sua stanza dell'hotel Danieli a Venezia, per far credere alla polizia che si tratti di Pearce. Mentre tra loro nasce davvero un'attrazione reciproca, Reginald Shaw, boss malavitoso a cui Pearce deve dei soldi, inizia a pedinarli...



Dietro le quinte. La produzione di The Tourist è stata piuttosto travagliata. Il film è un remake di Lasse Hallström e Bharat Nalluri. Inizialmente Charlize Theron e Tom Cruise avrebbero dovuto interpretare i ruoli principali. Sam Worthington sostituì poi Cruise, ma mollò il ruolo insieme a Henckel von Donnersmarck, che lasciò la regia per “divergenze creative”. Per un periodo, il film rimase ancora una volta senza regista, e tra i vari nomi fu fatto anche quello di Alfonso Cuarón. Infine, Henckel von Donnersmarck tornò alla regia e diresse il film tra Parigi e Venezia in un tempo record: 58 giorni. La produzione di The Tourist è stata piuttosto travagliata. Il film è un remake di Anthony Zimmer , action francese diretto da Jerome Salle. Il regista de Le vite degli altri Florian Henckel von Donnersmarck subentrò alla regia dopo la dipartita di due registi,. Inizialmenteavrebbero dovuto interpretare i ruoli principali.sostituì poi Cruise, ma mollò il ruolo insieme a Henckel von Donnersmarck, che lasciò la regia per “divergenze creative”. Per un periodo, il film rimase ancora una volta senza regista, e tra i vari nomi fu fatto anche quello di. Infine, Henckel von Donnersmarck tornò alla regia e diresse il film tra Parigi e Venezia in un tempo record: 58 giorni.

Perché vederlo. Perché è l'incontro cinematografico tra due icone come Johnny Depp e Angelina Jolie. E perché è girato in buona parte a Venezia, con annessi camei di attori italiani come Christian De Sica, Raoul Bova e Alessio Boni.



La scena da antologia. L'inseguimento tra barche per i canali di Venezia, coreografato dal maestro degli stunt Simon Crane (GoldenEye, Titanic, Braveheart).

Dove e quando. Su Rai Movie (canale 24) alle 21:20.