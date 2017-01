NOTIZIE

Stasera in TV 10 gennaio: L'uomo che cadde sulla Terra, per ricordare David Bowie ad un anno dalla sua scomparsa

10.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars uscito nel 1984, ha contribuito ad alimentare. Per molti David Bowie rimarrà per sempre un alieno.



E al regista The Prestige. La fama di David Bowie , scomparso il 10 gennaio del 2016 dopo una feroce malattia, è stata in parte costruita sul suo essere un artista fuori dal mondo. Per via del suo talento poliedrico e per un’immagine che lo stesso Bowie soprattutto con il concept albumuscito nel 1984, ha contribuito ad alimentare. Per moltirimarrà per sempre un alieno.E al regista Nicolas Roeg si deve il merito di aver legato l’immagine alternativa di Bowie all’adattamento al cinema nel 1976 del romanzo fantascientifico L’uomo che cadde sulla Terra di Walter Tevis. Per Bowie si tratta dell’esordio assoluto da protagonista al cinema. Poi verranno partecipazioni in film come Labyrinth - Dove tutto è possibile

Il film. Il film racconta la storia di un alieno interpretato da Bowie, che arriva sulla Terra per rubare alcune conoscenze tecnologiche da portare sul suo pianeta originario e morente a causa della siccità.



Il film però è soprattutto una parabola intensa sulla diversità che Bowie in versione aliena, con i capelli rossi e biondi e lo sguardo magnetico, riesce a incarnare per bene.



. Il film racconta la storia di un alieno interpretato da Bowie, che arriva sulla Terra per rubare alcune conoscenze tecnologiche da portare sul suo pianeta originario e morente a causa della siccità.Il film però è soprattutto una parabola intensa sulla diversità che Bowie in versione aliena, con i capelli rossi e biondi e lo sguardo magnetico, riesce a incarnare per bene.

Dietro le quinte. Bowie è qui al suo primo ruolo da protagonista in un film di grossa produzione. In alcune interviste successive all’uscita del film l’artista ha dichiarato di aver lavorato soprattutto attraverso l’istinto per recitare in L’uomo che cadde sulla Terra. È curioso inoltre sapere come . Bowie è qui al suo primo ruolo da protagonista in un film di grossa produzione. In alcune interviste successive all’uscita del film l’artista ha dichiarato di aver lavorato soprattutto attraverso l’istinto per recitare in L’uomo che cadde sulla Terra. È curioso inoltre sapere come Mick Jagger fosse stato selezionato per partecipare a un provino per il ruolo.

Perché vederlo. Non stiamo parlando di un capolavoro ma di un film di genere surreale, malinconico e che utilizza alcuni effetti speciali non indifferenti considerando gli anni nei quali è stato realizzato.

La scena da antologia. Quella in cui Bowie si rivela per la prima volta nella sua forma ‘aliena’ alla sua amante Mary Lou. È un bel cambio di indirizzo estetico anche per lo spettatore che fino a qui è stato catturato dall’aura algida dell’attore e cantante sempre irresistibile nei suoi completi sartoriali.

Dove e quando. Martedì 10 gennaio alle ore 23:00 su Paramount Channel.