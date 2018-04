Stasera in TV 10 aprile: un Ken Loach diverso ci regala La parte degli angeli

Per la sua undicesima volta al Festival di Cannes, Ken Loach portò 'da bere'… E con La parte degli angeli vinse un ambito Jury Prize sorprendendo tutti con un film sempre attento alle tematiche sociali e lavorative, ma ricco di. Oltre al sorprendente esordiente Paul Brannigan, il cui Robbie è la mente pensante - e il principale degustatore - dietro al furto di un pregiatissimo whisky e a capo di quella che il regista introduce come, aggiungendo:Robbie, è un ragazzo di Glasgow che cerca di liberarsi della faida famigliare che lo tiene prigioniero. Quando entra di nascosto nel reparto maternità dell'ospedale per far visita a Leonie, la sua giovane ragazza, e prendere in braccio per la prima volta Luke, il figlio appena nato, Robbie è sopraffatto dall'emozione e giura che Luke non avrà la vita di privazioni che ha vissuto lui. Mentre sconta una condanna a svolgere lavori socialmente utili, Robbie conosce Rhino, Albert e Mo, per i quali un impiego è, come per lui, poco più di un sogno remoto. Robbie non immagina certo che dandosi all'alcool le loro vite cambieranno. E non scadenti vini liquorosi, ma i migliori whisky di malto del mondo. Che ne sarà di Robbie? Lo aspettano altre vendette e violenze o un nuovo futuro con la uisge beatha, l'acqua di vita? Solo gli angeli lo sanno.Innanzitutto il titolo, che fa riferimento alla p, determinandone l'invecchiamento. Poi la premessa:– come spiegò Loach a Cannes, presentando tono e tematiche del film. –. Senza dimenticare gli interpreti, a partire dall'esordiente di lusso Paul Brannigan, ex carcerato incontrato in uno dei centri di recupero scozzesi durante la preparazione del film, che rischiò di non essere nel film per aver perso i primi provini a causa di problemi personali… Curioso notare la presenza di(è la guida che mostra la distilleria ai nostri eroi), sorella di James , del veroCharles MacLean (l'unico ad aver letto l'intero script in anticipo) e di due ex: Charlie Miller (uno degli zii di Leonie) e Andy McLaren (il padre della vittima dell'assalto di Robbie al meeting).L' Ocean's Eleven di Ken Loach, a base di kilt e whisky scozzesi, è una occasione particolarmente adatta per scoprire la parte più leggera del regista generalmente concentrato su temi sociali e impegnati . E per visitare alcune storiche distillerie di Glasgow. Un divertimento condiviso con lo stesso Loach e lo sceneggiatore Paul Laverty, che scelgono un manipolo di sconosciuti e creano dei, al solito. È il ritorno di un maestro, quiPer una volta - anche per non rovinarvi il gusto di scoprire la leggerezza di questa inusuale e divertente 'fiaba' - più che su una sequenza in particolare, preferiamo concentrarci su un paio di location di diversi momenti del film. Una scelta che potrebbe giovare a quanti potessero avere la fantasia di seguire l'esempio di Robbie, Harry & Co. e seguirne le tracce in un; che non potrebbe prescindere dalnel quale si incontrano (il Ross di Mitchell St a Glasgow) e ladove vennero girate alcune delle scene clou, laalla periferia di Doune, nei pressi di Stirling (anche se per gli esterni le si preferì ladi Dumgoyne, a nord di Glasgow).Ildiretta da Nanni Moretti alfu il miglior riconoscimento per Ken Loach e compagnia, che per il resto raccolsero due BAFTA (Miglior Attore, Paul Brannigan, e Sceneggiatore, Paul Laverty), nomination e trofei minori, come quelli del Festival delle Amazonas, di San Sebastian, di Sarasota e dell'International Cinephile Society Award.