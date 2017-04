NOTIZIE

Stasera in TV, 10 aprile: Il commissario Montalbano in La pista di sabbia

10.04.2017 - Autore: A.L. (Nexta)



La trama di La pista di sabbia racconta dell'indagine di Montalbano che una mattina ritrova un cadavere di un cavallo insanguinato proprio sulla spiaggia vicino casa sua. Il commissario ha appena il tempo di convocare i suoi uomini ed il cavallo risulta essere sparito; mentre rimane solo il segno del suo corpo sulla sabbia ed uno dei suoi ferri che distrattamente il commissario ha messo in tasca all'accappatoio.



Quello stesso giorno una donna "forestiera", Rachele Estermann, denuncia al commissario di Vigata il furto del suo cavallo mentre nelle scuderie di Saverio Lo Duca, uno degli uomini più benestanti della Sicilia, un altro purosangue è svanito nel nulla. Così l'episodio si addentra nel mondo delle corse clandestine e degli oscuri figuri che intorno ad esse gravitano, portando Montalbano in una nuova indagine e a subire il fascino della signorina Estermann, interpretata dalla ex modella Mandala Tayde.



Gli ascolti in Italia al tempo della prima messa in onda hanno registrato 7.585.000 telespettatori per uno share del 27,26%.



L'episodio La pista di sabbia andrà in onda alle ore 21:25 su Rai 1 nella serata di lunedì 10 aprile.

Continuano le replice del ciclo de Il commissario Montalbano con protagonista l'attorenei panni dell'investigatore della siciliana e immaginaria città diL'episodio che vedremo questa sera si intitola La pista di sabbia ed è andato in onda per la prima volta il 10 novembre del 2008. Protagonisti dell'episodio sono lo stesso Zingaretti insieme a Cesare Bocci e. Si tratta del terzo episodio in ordine di messa in onda appartenente alla settima stagione della saga.L'episodio è tratto dal romanzoed è diretto da Alberto Sironi. La sceneggiatura è stata scritta da Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.