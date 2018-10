Stasera in TV 1 ottobre: Parto col folle, Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis nuova coppia comica

Evitato fin da subito il rischio di fare di Parto col folle una succursale a due de Una notte da leoni, il regista Todd Phillips ci regala, al posto di una replica già vista, una commedia dolceamara che fa emergere con forza una nuova coppia comica; quella formata da Zach Galifianakis e dall'eccentrico Robert Downey Junior.Uno, interprete dalla fisicità goffa, dalla corporeità anomala, l'altro, un attore che non perde mai un colpo in quanto a raffinato carisma da esibire sul grande schermo. Tra questi due poli gioca il film del 2010 che è sostanzialmente una commedia tra buddies in viaggio per l'America che partendo da caratteri e abitudini opposte dovranno lentamente imparare a conoscersi fino a far nascere un'amicizia vera tra gag e situazioni improbabili.I riferimenti della commedia a due sono epici. Si intravedono i picchi di Un biglietto a due dio di Buddy Buddy con Lemmon e Matthau nella storia di due uomini, l'architetto Peter Highman () e l'aspirante attore Ethan () che prima si scontrano e poi, costretti da un aereo che non li vuole più e da tragicomiche vicissitudini, devono necessariamente mettere in piedi una convivenza forzata che li porterà da Atlanta a Los Angeles in macchina e soprattutto uniti per una missione impossibile. Tra gag di umorismo pesante e nero e qualche scena adrenalinica, la commedia è più che godibile.Pare che Todd Phillips abbia girato questo film per prendersi una pausa dallo stress di Una notte da leoni e prima di girare Una notte da leoni 2.La scena in cui Jamie Foxx nei panni di Dodge guida un pick-up nero in maniera spericolata e folle.Una commedia riuscita attraversata dal giusto grado di sentimentalismo.Alle ore 21:30 su Nove.