Stasera in TV 1 novembre: Training Day, Denzel Washington è un lupo ed Ethan Hawk la pecora

. L'attore americano interpreta un agente in servizio che ha il compito di formare la recluta Hawke per le strade di Los Angeles nel giro di 24 ore. I due attraversano le tante microrealtà criminali della città con due atteggiamenti diversi. Washington è indulgente, Hawke, retto e spietato nell'eseguire gli ordini. Alla fine il mistero che coinvolge l'agente più anziano verrà a galla. A dispetto dei tanti ruoli interpretati da Washington, qui l'attore è un cattivo puro che trascina nel fango la buona reputazione dell'intero Corpo di polizia. A Hawke il compito di fermarlo diventando un agente più spietato persino nei confronti del 'maestro'.. Dal film è stato tratto un sequel televisivo con protagonista Bill Paxton . Il primo incontro tra Hawke e i metodi scorretti di Alonzo (Washington). L'ufficio del secondo è una macchina 'cafona' e l'apprendistato uno slalom tra le tante facce della personalità eccentrica di Alonzo.. Un poliziesco avvincente e divertente a tratti un po' troppo schematico nella sua rappresentazione del Bene e del Male.. Oscar per il Miglior attore protagonista a Denzel Washington.. Mercoledì 1 novembre alle ore 21:00 su Iris.