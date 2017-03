Stasera in TV, 1 marzo: John Wick, Keanu Reeves al centro di uno spietato revenge movie

Dimenticate il Keanu Reeves con i capelli lunghi, dall’espressione pacifica e dai tratti leggermente orientali. In John Wick l’attore tira fuori il suo lato più dark e interpreta il ruolo di uno spietato assassino in pensione, che tornerà alla piena attività della sua professione criminale pur di vendicare la morte di un adorato quadrupede; l’unica forma di consolazione rimastagli dopo la morte della moglie. Questo è John Wick, revenge movie d’azione diretto dai registie uscito in Italia nel 2015. Nel cast anche gli attori Michael Nyqvist , Alfie Allen e

Un uomo esce dall’isolamento dove la pensione l’aveva rilegato in seguito ad una brutale ingiustizia. Un giorno, mentre è a fare rifornimento con la sua auto, viene notato da un ragazzo russo, che gli propone senza successo di comprare la vettura; quella notte, il giovane e i suoi compari si intrufolano in casa di John, lo picchiano brutalmente e gli rubano l'auto dopo aver ucciso la sua cagnolina. John, ripresosi, si reca dal suo amico Aurelio, un trafficante d'auto a cui il ragazzo si era inutilmente rivolto per rendere la macchina non rintracciabile, e scopre che ad aggredirlo è stato Yosef Torasov, il figlio del principale boss della città Viggo.Lì fuori però lo aspetta un mondo che conosce bene e dal quale si è ritirato tempo prima. Si tratta dell’universo della mafia cittadina al quale decide di dare la caccia diventando il suo peggior incubo. La storia diè la trama di un uomo che lotta contro la violenza essendo capace di provocare una grande mole di violenza egli stesso. E come in un noir che si rispetti, attenzione però perché la pellicola ha ritmo serrato alla pari di una buona pellicola action, alla fine lo spettatore non sa per chi tifare. E ovunque si gira a guardare tutti sembrano agire guidati da una morale alquanto distorta.