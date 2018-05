Stasera in TV 1 maggio: Le star di Hollywood ci raccontano la crisi in La grande scommessa

Gli investitori dinon potevano non attrarre grande attenzione sul La grande scommessa di Adam McKay , ma il film tratto dal libro di Michael Lewis (lo stesso di Moneyball e The Blind Side)ha presto acquisito una forza propria, grazie al passaparola e alla vicinanza del tema trattato alla vita degli spettatori di tutto il mondo.Quando quattro investitori visionari - al contrario di quanto mostrato dalle grandi banche, dai media e dal governo stesso - intuiscono che l’andamento dei mercati finanziari avrebbe portato alla crisi mondiale dell’economia, mettono in atto La Grande Scommessa. I loro coraggiosi investimenti li porteranno nei meandri oscuri dei sistemi bancari moderni, facendoli dubitare di tutto e tutti.Non è la prima volta che capita, ma visto lo sviluppo della vicenda colpisce che Christian Bale non abbia condiviso il set - e quindi alcuna scena - con nessuno dei suoi compagni protagonisti. E non fu a causa del brutto infortunio al ginocchio subito prima di iniziare le riprese, come racconta il regista, che avrebbe voluto sostituirlo con una controfigura in un paio di scene. McKay dovette rassegnarsi al fatto che fosse l'attore a interpretarle, ma volle una coppia di dottori sul set in caso di imprevisti. Una curiosità è quella relativa agli, che vennero ricostruiti per il film nella lobby del New York State Department of Financial Services, a Manhattan.Non male come prima volta in un film drammatico - e senza il suo fido Will Ferrell - per l' Adam McKay del Saturday Night Live e Anchorman, qui alle prese con un film complicato, e non solo per il tema trattato. Intelligentemente affrontato dalla parte di una certa ambigua élite, dalla parte degli esperti, come nel pregevole Margin Call , e non da quella delle vittime, come spesso vediamo fare al cinema più indulgente o 'facile'.del 2007-2008, che alterna digeribili spiegoni e grande scrittura, soprattutto dei personaggi, soprattutto del Mark Baum di Steve Carell.