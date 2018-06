Stasera in TV 1 giugno: Two Mothers, l’estate scandalosa di Naomi Watts e Robin Wright

Due donne mature, senza mariti per motivi diversi e amiche per la pelle, intrecciano una relazione rispettivamente l’una con il figlio dell’altra in un quadrato amoroso e scandaloso che riflette sui temi della gioventù, della bellezza e della loro importanza nella nostra società.La regista francese Anne Fontaine adatta il romanzo diLe nonne, per il grande schermo e ci propone una storia d’amore controversa, che non ha età e che ha lo scopo di farci ragionare sui riti di passaggio di due giovani adulti e del ruolo che le loro madri, e in senso più ampio la famiglia, hanno in questo difficile processo. Un tempo li avremmo chiamati semplicemente toy boy; eppure nel film tutto è più complicato e sottile.