Stasera in TV, 1 febbraio: The Wrestler, l’ultimo ring per Mickey Rourke nel dramma di Darren Aronofsky

Il successo dà, e il successo leva, aspirazioni, voglia di vivere, identità. Su questi temi riflette The Wrestler, l’intenso film di Darren Aronofsky che fu premiato a Venezia nel 2008 con il Leone d'Oro e con protagonista l’attore Mickey Rourke. L’interprete di 9 settimane e ½ recita nel ruolo di un wrestler ormai non più di successo, che lotta con problemi economici e famigliari continuando però ad inseguire il sogno di un applauso dal pubblico, di un ultimo ring sul quale esibirsi.Il regista immagina quindi una parabola decadente per il suo protagonista, e soprattutto gioca con gli elementi che la realtà gli mette a disposizione. In questo caso specifico la storia dell’attore, il cui percorso artistico, fama in breve tempo e poi caduta nel dimenticatoio, lo fanno assomigliare molto al personaggio che interpreta, quello del