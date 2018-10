Stasera in TV 06 ottobre: Lo Shrek 2 dei record, croce e delizia della saga Dreamworks

A tre anni di distanza dallo Shrek di cui abbiamo parlato di recente , lo Shrek 2 di Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon fu uno dei sequel più riusciti ed apprezzati dal pubblico nella storia del cinema di animazione… nonostante tutto!Di ritorno dalla luna di miele, Shrek e Fiona ricevono un invito per far visita ai genitori di lei: il re e la regina del regno di Molto Molto Lontano. Accompagnati dal fido Ciuchino i novelli sposi intraprendono il viaggio, ma solo per scoprire molto presto che la visita di piacere è in realtà un piano del re per annullare il matrimonio...Le citazioni di Mission: Impossible, Il mago di Oz, Pretty Woman, Arma letale 4, l Signore degli Anelli, Spider-Man e Indovina chi viene a cena? sono solo le più evidenti tra le tante messe a disposizione degli spettatori; meno riconoscibile è sicuramente, cui si rifà la versione 'tutta occhi' del Gatto con gli stivali. E mentre gli attori del film, per doppiare i loro personaggi, guadagnarono circa 80 milioni di lire per ogni ora di lavoro è curioso scoprire che la festa di matrimonio di Shrek e Fiona venne tagliata perché dai primi test emersero(che vediamo riapparire 'post crisi' nei titoli di coda) in dolce attesa.Forse non tutti apprezzeranno la quantità die diad altri film e generi, ma nessuno potrà negare l'eccezionale verve del seguito delle avventure dell'orrido orco verde. Le new entry, la cura delle animazioni digitali e l'fanno di quest'opera un'esperienza superlativa e fantasiosa che, superata (senza dimenticarla) la necessità di porsi come irriverente,realizzando un gioiellino dall'innegabile ritmo. Decisamente un punto di svolta dell'intera saga, sia che lo si consideri un imbarbarimento del genio iniziale per le troppe concessioni 'facili' al pubblico generalista, sianell'evoluzione del genere.Ogni personaggio, duetto, sviluppo meriterebbe una segnalazione, ma vista anche la successiva gratificazione - con un film tutto dedicato a lui - è probabilmente l'apparizione e la presentazione dela caratterizzare in maniera unica questo capitolo della saga.Coerentemente con quanto detto sopra, il film venne gratificato soprattutto dai vari 'Choice Awards' (6 premi su 7 candidature ai 'People's' e il Kid's Vote dei BAFTA su tutti), raccogliendoper il resto… agli Oscar (Miglior animazione e Miglior Canzone originale), ai Golden Globe (di nuovo la Accidentally in Love dei Counting Crows), ai Grammy, ai Nastri d'Argento, agli Annie Award, etc...