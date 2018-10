Stasera in TV 03 ottobre: Sully, la prima volta di Tom Hanks e Clint Eastwood

Sembra incredibile che un film come il Sully di Clint Eastwood possa essere stato additato come un film minore del grande regista… come se fosse un Invictus qualsiasi! Una potente storia vera e un protagonista contrastato e sorprendente come quello interpretato da Tom Hanks dovrebbero bastare, per non parlare delle spettacolari scene girate interamente - come l'intero film - in formato IMAX!La storia del pilota americano Chesley "Sully" Sullenberger, l'uomo che il 15 settembre del 2009 ha salvato la vita ai 155 passeggeri del volo US Airways Flight 1549, grazie a una manovra disperata con la quale ha fatto atterrare il velivolo sul fiume Hudson.Come noto si racconta l', basandosi sull'autobiografia Highest Duty: My Search for What Really Matters del pilota Chesley Sullenberger, scritta insieme all'autore e giornalista Jeffrey Zaslow. Per ricostruirlo, Eastwood scelse di combinare le riprese delle imbarcazioni di recupero (radunate intorno a una porzione vuota del fiume) con quelle dei due Airbus A320-200 - dismessi e utilizzati dalla produzione - realizzate nelcaliforniani. Location reale del film fu invece l', dove i sopravvissuti all'incidente vennero davvero portati all'epoca.Sono Tom Hanks e Aaron Eckhart i due eroi qualunque del Sully di Clint Eastwood, splendidi nelle loro interpretazioni in questo, nel quale l'evento scatenante è 'solo' un innesco. Narrativamente, per la tormentata indagine della NTSB (National Transportation Safety Board), ed emotivamente, per il graduale sovrapporsi delle tante voci 'secondarie'. Il problema, semmai, è riuscire ad affrontare razionalmente la visione, che nelle mani del Maestro di San Francisco diventa