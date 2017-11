Star Wars: in arrivo la serie TV live action!

NOTIZIE

L'annunciata nuova piattaforma streaming targata Disney sta prendendo forma e attirerà i potenziali iscritti con un'offerta impossibile da rifiutare: la tanto attesa serie TV live action ambientata nel mondo di Star Wars.

Lo ha annunciato Bob Iger, CEO della Walt Disney Company, durante un evento riservato agli investitori. Si concretizza così un sogno che George Lucas coltivava da svariati anni: a un certo punto aveva anche messo in lavorazione le sceneggiature dei primi episodi, ma la cosa non era mai andata oltre questo punto.

Il Re Leone a Toy Story 4. La library conterrà poi film originali, film Disney e Pixar e programmi di Disney Channel, Disney Junior e Disney XD. Si parla di circa cinquecento film e circa settemila episodi di serie TV. Una promessa che probabilmente basterà da sola per convincere molti indecisi, ma a essa si aggiungono anche altre prospettive: prima di tutto, Netflix dovrà dire addio (almeno su territorio americano, nel resto del mondo non si sa ancora) alle serie Marvel, che andranno a rimpinguare la library della piattaforma Disney insieme a una nuova serie ancora avvolta nel mistero. Ci saranno inoltre: una serie animata ispirata a Monsters & Co. della Pixar e una tratta da High School Musical . Il servizio sarà anche la destinazione privilegiata di tutti i prossimi film Disney e Pixar, da. La library conterrà poi film originali, film Disney e Pixar e programmi di Disney Channel, Disney Junior e Disney XD. Si parla di circa cinquecento film e circa settemila episodi di serie TV.

Il servizio aprirà i battenti nel 2019. Ancora non è chiaro se arriverà contemporaneamente anche in Europa o se, invece, per ora Netflix manterrà il contratto almeno per le serie Marvel.

Rian Johnson, regista de Sulla serie di Star Wars per ora non si sa nulla, ma contiamo di scoprire nei prossimi mesi qualche dettaglio. Per ora dobbiamo “accontentarci” dell'annuncio di una nuova trilogia cinematografica creata da, regista de Gli ultimi Jedi

