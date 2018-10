Star Wars, ecco titolo e sinossi della serie TV creata da Jon Favreau

Finalmente abbiamo i primi dettagli della serie TV di Star Wars realizzata da Jon Favreau (Iron Man, Il libro della giungla) per l'atteso servizio streaming della Disney. Favreau ha postato su Instagram titolo e sinossi della serie, e ce n'è abbastanza da far venire l'acquolina in bocca ai fan.

Iniziamo dal titolo: The Mandalorian. I fan accaniti sapranno che questo aggettivo definisce gli abitanti di Mandalore, un pianeta nell'anello esterno della Galassia, patria di una comunità di guerrieri che si oppongono agli Jedi. Tra questi, il più celebre è Boba Fett. E ora la sinossi:

“Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell'universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima della nascita del Primo Ordine. Seguiremo le disavventure di un pistolero solitario negli angoli più reconditi della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica”.

Il protagonista non sarà dunque Boba Fett, ma non è chiaro se sarà un suo discendente o un altro clone di Jango (visto in Episodio II , dove era interpretato da Temuera Morrison). Alcune voci dicono che il protagonista della serie potrebbe essere Pedro Pascal , già visto in Narcos e Game of Thrones. Chissà che il ruolo non sia proprio questo. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli.