Star Trek piange l'attore Jon Paul Steuer, morto a 33 anni

NOTIZIE

05.01.2018 - Autore: La redazione



Jon Paul Steuer, ex attore bambino visto nei panni di Alexander Rozhenko in



Steuer, nato in California il 27 marzo del 1984, era apparso nella saga di Star Trek nei panni del figlio klingon di Worf e dell'ambasciatrice della Federazione K'Ehleyr: un unico episodio della serie stellare nel 1990, sebbene il personaggio sia stato poi interpretato da altri attori mentre lo vedevamo crescere. , ex attore bambino visto nei panni diin The Next Generation , è morto giovanissimo. Aveva solo 33 anni. La causa della morte, avvenuta lo scorso 1 gennaio, non è stata ancora determinata.Steuer, nato in California il 27 marzo del 1984, era apparso nella saga di Star Trek nei panni del figlio klingon die dell'ambasciatrice della Federazione: un unico episodio della serie stellare nel 1990, sebbene il personaggio sia stato poi interpretato da altri attori mentre lo vedevamo crescere.



L'altro celebre ruolo nella carriera di Steuer è legato alla sitcom Grace Under Fire a cui ha partecipato ne ruolo di Quentin Kelly dal 1993 al 1996. Per un po' ha cercato di rimanere nel mondo della TV, ma a dodici anni ha abbandonato i set e si è dedicato alla musica, dove si presentava con il nome d'arte di Jonny P Jewels. Negli ultimi giorni della sua vita, Steuer faceva parte della band P.R.O.B.L.E.M.S. "Averlo fatto entrare nella nostra famiglia disfunzionale è stata una delle cose migliori che abbiamo mai fatto" - si legge sul Facebook della band.



Oggi lo piange anche il Twitter di Star Trek online: "Riposa in pace, John Paul Steuer, il primo attore a interpretare Alexander in The Next Generation. Ci mancherai tantissimo".