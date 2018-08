Star Trek, Patrick Stewart sarà ancora il capitano Picard in una nuova serie TV

NOTIZIE

Sir Patrick Stewart tornerà a interpretare il capitanoin una nuova serie diche sarà disponibile su. I dettagli dalla trama della nuova produzione rimangono top secret, Picard sarà comunque al centro dello show e il pubblico seguirà un altro capitolo della sua vita, successivo agli eventi raccontati nella serie Star Trek: The Next Generation

Le nuove avventure di Picard, ancora senza un titolo ufficiale, saranno create da Alex Kurtzman, James Duff, Akiva Goldsman, Michael Chabon e Kirsten Beyer. Non è stata ancora comunicata la data di messa in onda. “Con grande gioia annunciamo il privilegio di dare il bentornato a Sir Patrick Stewart nel mondo di Star Trek – ha detto Kurtzman – Per più di vent’anni i fan hanno sperato nel ritorno del capitano Picard e quel giorno è finalmente arrivato. Non vediamo l’ora di creare nuovi percorsi narrativi, sorprendere le persone e onorare vecchie e nuove generazioni di spettatori”.



“Sarò sempre orgoglioso di aver fatto parte di The Next Generation, ma quando abbiamo ultimato le riprese dell’ultimo film nella primavera del 2002 sentivo veramente che il mio periodo dedicato a Star Trek fosse arrivato alla fine – ha detto Stewart – Perciò questa è una sorpresa inaspettata, qualcosa che mi riempie di gioia e mi fa sentire di nuovo emozionato e rinvigorito di tornare al ruolo di Jean-Luc Picard ed esplorare nuove dimensioni all’interno di questo personaggio. Gli daremo di nuovo vita proprio nel momento in cui pensavo che quella vita fosse finita”.



“Negli anni passati ho ascoltato con grande rispetto tante storie di persone che mi dicevano come The Next Generation abbia dato loro conforto - ha continuato l'attore - Mi parlavano del modo in cui la serie li aveva accompagnati in periodi difficili della loro vita e di come Picard li aveva ispirati a seguire le sue orme, dedicarsi alla scienza, all’esplorazione e al comando. Sento di essere pronto a tornare al ruolo per queste stesse ragioni – continuare la ricerca e provare a vivere sotto quella luce di conforto e di miglioramento che può splendere in quest’epoca buia. Non vedo l’ora di lavorare con questo brillante team creativo con cui cercheremo di creare freschezza, sorprese e una storia pertinente. Ancora una volta”.



Stewart ha interpretato Picard per sette stagioni di Next Generation (dal 1987 al 1994) e ha ripreso il ruolo in quattro film del franchise. In uno di questi, Generazioni , ha ufficialmente raccolto l’eredità del capitano Kirk interpretato da William Shatner. L’ultimo film in cui lo abbiamo visto nel ruolo è stato Star Trek - La nemesi , uscito nei cinema nel 2002.

In attesa di saperne di più sul ritorno di Picard, Star Trek proseguirà con la seconda stagione di Discovery attualmente in lavorazione e in arrivo su Netflix all’inizio del 2019.

