Star Trek, ecco l'attore che interpreterà Spock nella seconda stagione di Discovery

NOTIZIE

15.08.2018 - Autore: GEDI Digital



Alex Kurtzman, showrunner della serie ha dichiarato: “Abbiamo cercato per mesi un attore che, proprio come i suoi predecessori, fosse in grado di incarnare le qualità più grandi di Spock oltre ogni logica: empatia, intuizione, compassione, confusione e desiderio. Ethan Peck è arrivato con tutte queste qualità, sapendo di avere una pesante responsabilità nei confronti di Leonard, Zack e dei fan. Ma pronto ad accettare la sfida per proteggere ed espandere l’eredità di Spock (…) Siamo veramente emozionati di averlo nella nostra famiglia”.



Star Trek: Discovery introdurrà dunque un giovanissimo Spock, dal momento che la serie è ambientata prima dello Star Trek originale. Vedremo il vulcaniano nell’equipaggio del capitano Christopher Pike (interpretato da Anson Mount).



La serie tornerà su Netflix nel 2019.