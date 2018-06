Star Trek Discovery licenzia gli showrunner, al loro posto il creatore Alex Kurtzman

NOTIZIE

15.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Star Trek: Discovery. The Hollywood Reporter e Variety hanno scoperto che gli showrunner della prima stagione, Aaron Harberts e Gretchen J. Berg, hanno lasciato (o forse sono stati allontanati) e sono stati sostituiti da C'è maretta in casa. The Hollywood Reporter e Variety hanno scoperto che gli showrunner della prima stagione,, hanno lasciato (o forse sono stati allontanati) e sono stati sostituiti da Alex Kurtzman , produttore esecutivo e co-creatore della serie insieme a Bryan Fuller . Kurtzman assumerà dunque la supervisione diretta della seconda stagione, che dovrebbe arrivare nel 2019.

American Gods e il reboot di Transformers e dei due Star Trek di J.J. Abrams, nonché regista de Fringe, che ha co-creato insieme ad Abrams e Roberto Orci, Sleepy Hollow e Hawaii Five-0. Si tratta, insomma, di una scelta solida per la stagione, che perde anche il produttore esecutivo Akiva Goldsman. La stagione è già in fase di riprese e pare che cinque episodi siano pronti. Il motivo, stando ad alcune “spie” di Variety, sarebbe una tensione montante tra la squadra di sceneggiatori. Harberts e Berg erano stati scelti per sostituire all'ultimo momento proprio Fuller, costretto a lasciare per via degli impegni cone il reboot di Amazing Stories per la NBC. Kurtzman, sceneggiatore della saga die dei duedi J.J. Abrams, nonché regista de La mummia , è un veterano produttore esecutivo in serie come, che ha co-creato insieme ad Abrams e Roberto Orci,. Si tratta, insomma, di una scelta solida per la stagione, che perde anche il produttore esecutivo. La stagione è già in fase di riprese e pare che cinque episodi siano pronti.

Per quanto riguarda le ragioni di questa tensione, non ci sono dettagli per ora. Lasciateci fare un'ipotesi: che abbia a che fare con il finale della prima stagione in cui (SPOILER) la Discovery incontrava l'Enterprise? Che la disputa fosse incentrata su quanto spazio dare ai personaggi classici di Star Trek e se far comparire o meno Spock? Lo scopriremo solo vedendo la seconda stagione.