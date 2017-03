Star Trek Discovery: Jason Isaacs è il nuovo capitano

L'astronave Discovery ha trovato il suo capitano: a comandare il vascello spaziale della nuova serie di Star Trek sarà Jason Isaacs , nei panni del capitano Lorca. Isaacs è noto ai più per il ruolo di Lucius Malfoy nella serie di Harry Potter, e di recente ha interpretato la serie The OA per Netflix e il remake televisivo di Rosemary's Baby, oltre a doppiare l'Inquisitore nella versione originale di Star Wars Rebels.Isaacs sarà dunque il capitano ma, per la prima volta nella storia di Star Trek, non il protagonista della nuova serie. Al centro dici sarà infatti un tenente comandante , Rainsford, interpretato dadi The Walking Dead . Nel cast insieme a lei vedremo Michelle Yeoh , nei panni del capitano Georgiou, Doug Jones in quelli dell'ufficiale scientifico Saru,nel ruolo del suo collega Stamets,in quello dell'ammiraglio Anderson,in quello dell'ufficiale medico Nambue,nei panni dell'ufficiale Connor ein quelli di Sarek, astrofisico e padre di Spock. Nel cast è entrata infine(Longmire, Baskets) nel ruolo del cadetto Tilly.La serie è stata rinviata nuovamente a data da destinarsi dopo che la produzione ha capito di non poter rispettare il debutto previsto a maggio. Creata da(Hannibal) e(sceneggiatore dei nuovi film di Star Trek), Star Trek: Discovery andrà in onda in USA sulla piattaforma online CBS All Access e nel resto del mondo, Italia compresa, arriverà in contemporanea su Netflix. La prima stagione sarà composta da 13 episodi.Fonte: ComingSoon.net